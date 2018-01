Le départ de Philippe Coutinho a brisé le cœur de certains supporters des Reds. Si la star auriverde pourrait rapidement voir débarquer son remplaçant, la séparation reste une pilule dure à avaler. Dans le but de les aider à surmonter cette épreuve, Liverpool a décidé de rembourser les fans qui ont acheté des maillots floqués avec le nom et le numéro du joueur brésilien dans le dos.

En guise de compensation, les Reds ont annoncé dans un communiqué qu’ils assureraient un remboursement d’environ 56 euros. Les supporters devront se présenter à une boutique officielle du club, au Royaume-Uni ou en Irlande. L’offre sera valable entre le 13 janvier prochain et le 31 mai.

Information for #LFC fans who have purchased 2017-18 Philippe Coutinho replica jerseys : https://t.co/E4huJp3MFc pic.twitter.com/Jhwe80TEGB

— Liverpool FC (@LFC) 6 janvier 2018