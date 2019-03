La saison de Premier League n’a pas encore touché à sa fin que les fans votent déjà pour élire le meilleur du championnat. Et à ce petit jeu là, c’est le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk qui l’a emporté assez largement dans un sondage réalisé par Sky Sports. En effet, le Néerlandais a récolé 59% des suffrages.

Il devance notamment Sergio Agüero (15%) et Raheem Sterling (13%). Les deux joueurs de Manchester City réalisent également une belle saison et cumulent 33 buts à eux deux en championnat. Derrière, on retrouve Paul Pogba (4%), Heung-Min Son (3%), ainsi que Sadio Mané (2%) et Eden Hazard (2%).