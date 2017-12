En fin d’après-midi Liverpool et Southampton sont tombés d’accord pour le transfert du défenseur central Virgil van Dijk. Une somme qui va dépasser les 80 millions d’euros et qui fait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire.

« Enchanté et honoré d’être tombé d’accord pour devenir un joueur de Liverpool. Aujourd’hui est un jour de fierté pour moi et ma famille, car je rejoins l’un des plus gros clubs de football dans le monde. Je ne peux plus patienter d’enfiler ce célèbre maillot rouge pour la première fois devant le kop et je donner tout ce que j’ai pour essayer et aider ce grand club à atteindre quelque chose de spécial dans les années à venir », a déclaré le néo défenseur des Reds.