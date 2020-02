Liverpool doit récupérer à l’issue de la saison son gardien allemand Loris Karius (26 ans). Son prêt de deux ans à Besiktas prend bientôt fin mais voilà, le portier sait que sa concurrence avec Alisson ne lui laissera que très peu de temps de jeu avec les Reds. Il n’est de ce fait pas emballé de retourner sur les bords de la Mersey et voudrait être conservé par le club stambouliote comme l’évoque The Sun.

Le média britannique ajoute cependant que le montant de 8 M€ qu’attend Liverpool pour le céder est trop élevé au goût du club d’Istanbul. Loris Karius compte avoir une discussion Jürgen Klopp et espère le convaincre de le laisser rejoindre Besiktas, quitte à baisser le prix du transfert. Titulaire avec les Aigles Noirs, il n’a cependant pas la plus grande cote de popularité du club. Cela est dû à plusieurs erreurs dans le but stambouliote qui rappellent sa terrible finale de Ligue des Champions avec Liverpool contre le Real Madrid (1-3).