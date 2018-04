Le défenseur croate de Liverpool Dejan Lovren s’est exprimé en zone mixte après la qualification de son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Reds ont éliminé Manchester City en remportant le match retour sur le score de 2-1.

« On est fier après deux matchs difficiles contre City on a montré qu’on méritait de passer. On a besoin de respecter Liverpool. On a une équipe qui joue bien au ballon. Le deuxième but est exceptionnel. L’objectif est de se qualifier pour la finale. J’espère qu’on va affronter la Roma ou le Bayern car le Real a gagné les deux dernières coupes et c’est très difficile de les battre. »