Pour son quart de finale aller de Ligue des Champions, Manchester City devra faire sans Sergio Agüero. Le buteur argentin ne sera pas du court voyage à Liverpool comme l’a expliqué Pep Guardiola.

« Sergio est à Manchester. Il n’est pas venu avec nous. Il est blessé depuis deux semaines », a lancé le manager des Citizens, jugeant l’international albiceleste encore trop court. C’est Gabriel Jesus qui devrait tenir le rôle de n° 9 à la pointe de l’attaque mancunienne.

#PEP : @aguerosergiokun is in Manchester. He did not come. He was injured in the last two weeks.

— Manchester City (@ManCity) 3 avril 2018