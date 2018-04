Le capitaine de Manchester City, Vincent Kompany, s’est exprimé au micro de BeIn Sports, après la claque reçue par Manchester City sur la pelouse de Liverpool. « On a eu un moment d’inefficacité défensivement et offensivement. On a pris trois buts, mais après ça je pense qu’on était capable de mieux répondre collectivement. Après, on a dominé jusqu’à la fin, on a gardé la possession, donné aucune occasion », a-t-il déclaré.

Son entraîneur Pep Guardiola l’a suivi, évoquant ces 15 minutes au cours desquelles Liverpool a marqué ses 3 buts en première mi-temps. « On a perdu 3-0. En première, nous avions très bien commencé, avec beaucoup de personnalité. Mais après il y a eu un but, le premier était hors jeu, le 2e ils ont réussi à mettre un but formidable. C’est vrai que c’était très très dur. Mais il reste un match. Nous avons essayé de jouer notre jeu. Nous faisons de notre mieux. A part ces 10-15 minutes, nous avons été très bons », a jugé l’entraîneur espagnol.

