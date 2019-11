L’Angleterre est en effervescence. Tous les amoureux du ballon rond trépignent d’impatience avant le choc entre Liverpool et Manchester City (17h30). Avant le coup d’envoi, leaders les Reds possèdent six points d’avance sur un champion d’Angleterre qui doit faire face à la concurrence de Leicester City et Chelsea. Une nouvelle fois, les yeux seront rivés sur Anfield Road, antre propice aux exploits les plus retentissants.

Pour ce match, Jürgen Klopp aligne un traditionnel 4-3-3, dans lequel le trio Salah, Firmino, Mané sera, comme toujours, très attendu. En face, même schéma pour Pep Guardiola, qui privé d’Ederson aligne Claudio Bravo dans le but. Benjamin Mendy est absent de la feuille de match, remplacé par Angeliño sur le côté gauche de la défense, alors que le trio offensif est aujourd’hui composé de Bernardo, Sterling et Agüero.

Les compositions d’équipes :

-Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

-Manchester City : Bravo - Walker, Stones, Fernandinho, Angeliño - Gundogan, Rodrigo, De Bruyne - B. Silva, Agüero, Sterling