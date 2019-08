Vainqueur de la dernière édition de la Premier League et de la FA Cup, Manchester City va défier Liverpool pour le compte du Community Shield. Un premier choc entre deux équipes qui devraient se livrer une lutte intense pour le titre en championnat.

Les Reds de Jürgen Klopp se présente dans un 4-3-3 classique avec Alisson Becker dans les cages. Les latéraux Trent Alexander Arnold et Andy Robertson accompagnent Joe Gomez et Virgil van Dijk en défense centrale. Enfin, le milieu de terrain composé de Jordan Henderson, Fabinho et Georginio Wijnaldum soutient Mohamed Salah, Roberto Firmino et Divock Origi.

De son côté, Manchester City s’articule dans un système identique avec Claudio Bravo dans les buts. Kyle Walker, John Stones, Nicolas Otamendi et Oleksandr Zinchenko évoluent en défense. Aligné en sentinelle, Rodri est épaulé par Kevin de Bruyne et David Silva. Enfin, Raheem Sterling est associé à Leroy Sané et Bernardo Silva en attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Origi

Manchester City : Bravo - Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, D. Silva - B. Silva, Sterling, Sané

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10