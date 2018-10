Suite et fin de la 8e journée de Premier League cet après-midi avec un choc incroyable entre Liverpool et Manchester City. À domicile, les Reds de Liverpool doivent mettre fin à trois matches sans victoires. Pour ce faire, Jürgen Klopp présente sa traditionnelle armada. Alisson prend place dans les cages derrière le solide quatuor Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson. Dans l’entrejeu, le trio Jordan Henderson, James Milner, Georgino Wijnaldum est aligné. Enfin, Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino tenteront de mettre en difficulté l’arrière garde mancunienne.

Pep Guardiola qui connait de grandes difficultés face aux équipes de Jürgen Klopp reste fidèle à ses principes. Dans les buts, Ederson Moraes est aligné derrière une défense constituée de Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte et Benjamin Mendy. Pour apporter de la création, Fernandinho, Bernardo Silva et David Silva prennent place au milieu du terrain. Enfin, la ligne offensive est constituée de Riyad Mahrez, Raheem Sterling et Sergio Agüero.

Compositions :

Liverpool : Alisson - Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Mané, Firmino

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Mendy - Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva - Mahrez, Sterling, Agüero