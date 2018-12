Le Derby of England entre Liverpool et Manchester United est l’une des affiches les plus séduisantes en Premier League. À domicile, les Reds s’organisent en 4-3-3 avec Alisson dans les cages avec Nathaniel Clyne, Dejan Lovren, Virgil Van Dijk et Andrew Robertson. Fabinho, Georginio Wijnaldum et Naby Keïta forment le trio du milieu de terrain. Enfin, la triplette Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané est alignée en attaque.

De son côté, Manchester United s’articule en 3-5-2 avec David De Gea dans les cages et une défense composée de Chris Smalling, Victor Lindelöf et Matteo Darmian. Nemanja Matic, Jesse Lingard et Ander Herrera constituent l’entrejeu tandis qu’Ashley Young et Diogo Dalot évoluent en tant que pistons. Romelu Lukaku prend la pointe de l’attaque aux côtés de Marcus Rashford.

Compositions :

Liverpool : Alisson - Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Keïta- Salah, Mané, Firmino

Manchester United : De Gea - Lindelöf, Smalling, Darmian - Dalot, Herrera, Matic, Lingard, Young - Rashford, Lukaku