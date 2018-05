Samedi, Liverpool et le Real Madrid s’affrontent en finale de Ligue des Champions, à Kiev. À l’occasion du media day organisé par l’UEFA, l’attaquant des Reds Sadio Mané a tenu à prévenir les Merengues, annoncés favoris.

« Pour nous, le match de samedi est l’un des plus importants de notre carrière. Il est vrai que le Real Madrid a l’expérience et la qualité, nous les respectons beaucoup, mais nous avons les joueurs et l’effectif pour battre n’importe quelle équipe du monde », a lancé le Sénégalais, relayé par Marca. Les Madrilènes sont prévenus.