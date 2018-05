Hier soir, Canal+ a lâché une véritable bombe en annonçant qu’un accord avait été trouvé entre l’Olympique Lyonnais et Liverpool pour le transfert de Nabil Fekir. Si pour certains, l’inquiétude est de mise, pour d’autres, cette rumeur est une très bonne nouvelle.

C’est notamment le cas de l’ailier des Reds, Sadio Mané. Interrogé à ce sujet après la défaite face à Chelsea (1-0), le principal intéressé s’est réjoui à l’idée d’accueillir le milieu offensif français. « Nabil, c’est un très grand joueur. Si c’est le cas, on sera vraiment content de l’avoir chez nous, a-t-il lancé au micro de SFR Sport. Je pense qu’il va faire de très bonnes choses avec nous. Il va se réjouir ici. On a toujours besoin de ce genre de joueur. Si on l’a, ça va être le feu ! »