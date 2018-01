Simon Mignolet a du mal à accepter la rotation imposée par Jürgen Klopp. Ces derniers temps, le portier belge semble même être passé derrière dans la hiérarchie des gardiens. En effet, son concurrent Loris Karius lui a été préféré lors de la victoire face à Manchester City.

Des rumeurs véhiculent sur le fait que cette situation serait le fruit d’une dispute entre le joueur et son entraîneur, Jürgen Klopp. Le principal intéressé a vivement démenti cette information dans Sporza. « J’ai, moi aussi, eu vent de ces bruits mais c’est tout à fait faux, a-t-il confié. Après le match contre Burnley, j’ai dit ai coach que la rotation n’était pas une bonne idée. Mais le ton n’est pas monté. Avant la rencontre face à City, Klopp m’a annoncé que je ne serais pas titulaire. Cela ne me fait évidemment pas plaisir, mais je dois accepter ce choix. Je l’avais un peu senti venir et cela s’est avéré exact. Je tente de garder mon calme mais je dois aussi penser à mon avenir car je veux aller à la Coupe du Monde et cette situation ne peut pas durer trop longtemps. Roberto Martinez a été l’un des premiers à m’envoyer un message de soutien dimanche. Je sais qu’il a confiance en moi mais jouer est toujours important. »