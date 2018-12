Auteur d’une saison dernière étincelante avec Liverpool (32 buts en Premier League), Mohamed Salah commence à retrouver son rythme de croisière ces dernières semaines avec les Reds. L’international égyptien qui a inscrit dix réalisations depuis août dernier, contribue largement au beau parcours de son équipe en Premier League et en Ligue des champions.

Egalement performant avec la sélection égyptienne, l’intéressé a joué un rôle prépondérant dans la qualification des siens pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Le Pharaon a ainsi été élu ce vendredi joueur africain de l’année par la BBC. Une distinction que Salah avait déjà raflée l’année dernière.

He's done it again ! @MoSalah is this year's BBC African Footballer of the Year !

The @LFC forward who also plays for Egypt's national team is your #BBCAFOTY winner ! pic.twitter.com/BwFhmMEzNv

— BBC News Africa (@BBCAfrica) 14 décembre 2018