La soirée de Liverpool à San Paolo aura été bien difficile pour Jürgen Klopp et ses hommes. En effet, les Reds se sont inclinés (1-0) contre Naples sur un but en toute fin de match de Lorenzo Insigne, bien servi par José Callejon. Seulement, Liverpool n’a pas perdu qu’un match. En effet, les Reds ont vu Naby Keita sortir sur civière dès la 20ème minute, se plaignant de douleurs dorsales.

Le milieu de terrain guinéen a été hospitalisé à Naples après le match. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Jürgen Klopp n’a pas donné plus d’informations au sujet de son milieu de terrain, alors que le médecin du club, Andy Massey, avait déclaré de Keita souffrait de douleurs au dos importantes, comme le relate le Daily Mail. Sur son site internet, Liverpool a confirmé que Naby Keita avait subi plusieurs examens de santé afin de découvrir l’origine de ces douleurs.

#LFC can confirm Naby Keita was taken to hospital in Naples on Wednesday evening during the first half of the Champions League fixture with SSC Napoli.https://t.co/56XWb3JO5P

— Liverpool FC (@LFC) 3 octobre 2018