Le Paris Saint-Germain s’est incliné pour sa première journée de Ligue des Champions à Anfield Road (2-3). Liverpool a été largement au-dessus de l’équipe de Tuchel et Klopp était ravi.

« Oui tout s’est plutôt bien passé. Il faut être courageux face à une équipe comme le PSG. Ils sont très forts quand ils ont le ballon. On a du courir comme des fous pour combler les trous. On a joué avec un grand cœur et une organisation fantastique. Nous aurions pu avoir plus faim. C’est vrai qu’on a eu des frappes très fortes. On aurait pu marquer avant. Mais Sturridge a marqué. Ce qui est clair c’est que ce serait dur après l’égalisation mais on a continué à pousser. A la fin il y a un peu de réussite. Je pense qu’on méritait la victoire donc je l’accepte », a avancé Jürgen Klopp au micro de RMC Sport.