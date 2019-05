Alors qu’il était entré en jeu à la 79e minute de la demi-finale aller de C1 contre Barcelone (3-0), Roberto Firmino ne va pas pouvoir apparaître à Anfield contre les Catalans mardi prochain, pour la manche retour. C’est son entraîneur, Jürgen Klopp, qui l’a annoncé hier soir, à l’issue de la victoire des Reds contre Newcastle (3-2), une rencontre à laquelle n’a pas participé Firmino : « Il ne sera pas prêt pour mardi, pour le reste de la saison, on verra. »

Cela constitue une très mauvaise nouvelle pour le club anglais, qui aura plus que besoin de ses atouts offensifs pour remonter le désavantage de trois buts du match aller. En plus du Brésilien, un autre attaquant pourrait manquer la rencontre : Mohamed Salah. L’Égyptien est sorti sur blessure contre Newcastle, après un choc avec le gardien adverse. Pour le moment, on ne sait toujours pas si Salah pourra jouer contre le Barça.