Le week-end dernier, Pep Guardiola avait reproché à Sadio Mané de plonger dans la surface pour obtenir des penaltys. Une phrase que n’avait pas appréciée Jürgen Klopp qui avait recadré son homologue de Manchester City. Si le coach espagnol a tenté d’éteindre la polémique, l’attaquant de Liverpool est revenu sur ces déclarations.

« Si le plongeon me rapporte un penalty, alors je le ferais, a répondu le Sénégalais avec humour par des propos rapportés The Mirror. Mais ce qu’a dit Jürgen est correct, je ne plonge pas. Obtenir ou non un penalty ne changera jamais ma façon de jouer. La seule chose que je peux dire, c’est que je serai toujours prêt pour l’équipe. Non, ça ne me fait rien. Je pense que c’est un peu intelligent de sa part d’attirer l’attention de l’arbitre, mais je vais simplement jouer au football comme je le fais toujours. Je ne fais pas attention à ce qu’il dit parce que cela fait partie du football. »