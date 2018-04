Qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, Liverpool coule des jours tranquille actuellement. En plus de résultats probants, le club basé à Anfield Road peut se targuer d’afficher une ambiance de travail idéale au moment d’aborder les derniers encablures de la saison.

Souriants à l’entraînement, les Reds étaient notamment à l’écoute de Dejan Lovren à l’image de Mohamed Salah. L’attaquant égyptien en a d’ailleurs profité pour chambrer le défenseur croate sur les réseaux sociaux avec une photo de ce dernier en pleine discussion avec la légende : « Il n’arrête pas de parler ».

He is always talking pic.twitter.com/hd5OHA1t8u

— Mohamed Salah (@22mosalah) 19 avril 2018