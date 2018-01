Mohamed Salah vit un début d’année 2018 exceptionnel. Après avoir remporté le titre de meilleur joueur africain 2017, le milieu de Liverpool vient de décrocher un nouveau titre honorifique.

En effet, l’international égyptien (56 sélections, 32 buts) vient d’être élu meilleur joueur PFA (Player of the Month) en Angleterre pour la deuxième fois consécutive. Il a marqué à six reprises et délivré quatre passes décisives durant le mois de décembre, le tout en huit apparitions. Innarêtable.