Étincelant avec Liverpool depuis son arrivée cet été - et déjà excellent avec la Roma la saison dernière - l’Egyptien Mohamed Salah vient d’être élu joueur africain de l’année 2017 par la BBC.

Il a d’ailleurs remporté ce titre honorifique devant son coéquipier Sadio Mané. Une distinction tout de même différente de celle décernée par la CAF, considérée comme la "récompense officielle".

Congrats to Mohamed Salah who has been named BBC African Footballer of the Year 2017 !

Live reaction https://t.co/laMsGW95F2 #AFOTY pic.twitter.com/y6P1IlLH0c

— BBC Sport (@BBCSport) 11 décembre 2017