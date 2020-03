Liverpool pourrait connaître un mercato estival 2020 plus agité que celui de l’année précédente. Les Reds vont devoir résister aux assauts des autres cadors européens pour leurs meilleurs éléments, comme Sadio Mané ou encore Mohamed Salah. L’arrière-garde des Reds pourrait également se retrouver affaiblie par le départ de Dejan Lovren, dont l’avenir demeure incertain du côté d’Anfield. Les dirigeants du club de la Mersey sont en tout cas prêts à riposter et suivent de près le jeune Malick Thiaw (18 ans), évoluant à Schalke 04 selon les informations du Mirror.

Ce défenseur central (1,91m), comparé à Joël Matip et qui peut également évoluer au poste de milieu défensif, n’est apparu qu’à une seule reprise en Bundesliga avec les professionnels du club de la Ruhr. Mais il a impressionné les recruteurs de Liverpool ces dernières semaines. Le quotidien britannique précise que Thiaw, dont le contrat expire en 2021, possède une clause libératoire fixée à un peu moins de 8M€. Les négociations entre le joueur allemand d’origine finlandaise et sénégalaise et Schalke au sujet d’une prolongation sont actuellement à l’arrêt. Cela pourrait profiter à Jürgen Klopp.