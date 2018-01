Défenseur le plus cher de l’histoire depuis deux semaines et sa venue à Liverpool pour 84 M€ depuis Southampton, Virgil van Dijk a déjà marqué en FA Cup mais n’a toujours pas disputé la moindre minute en Premier League. Et ce n’est toujours pas aujourd’hui que cela va arriver.

Le Hollandais est absent pour le choc face à Manchester City car il est touché aux ischio-jambiers. « Il est un peu blessé, ce n’est pas vraiment sérieux mais suffisament pour ne pas jouer. Si c’était le dernier match de la saison, peut-être qu’on prendrait le risque, mais ce n’est pas le dernier match de la saison. Nous ne pouvons pas prendre le risque » a expliqué Klopp face à la presse.