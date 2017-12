Chez nos confrères du Parisien, Bixente Lizarazu s’est prêté au jeu des comparaisons. Au menu : le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qui s’affrontent ce soir en Bavière. Si l’ancien latéral gauche du club allemand (1997-2004) reconnait que ce PSG 2017-2018 fait peur, il place le Bayern largement au-dessus dans son prestige :

« Cette question me choque. C’est incomparable. Le PSG est une grande équipe, le Bayern est un grand club. Pour faire partie de la caste des grands, il faut juste lire les palmarès. En lisant ceux du Bayern, du Real, Du Barça, on dit : respect. En regardant celui de Paris, on dit : attendons. Et en même temps, cette saison, pour la première fois, le PSG peut rivaliser pour la gagne. Je dis bien rivaliser. Car il manque encore une ADN de vainqueur dont parlait Ibra en arrivant. Mais c’est en train de se construire. A Munich, les grands joueurs sont devenus dirigeants et transmettent leur mental. Cette addition de génération glorieuse s’appelle le Bayern. Voilà pourquoi le petit Basque que je suis est aussi amoureux de ce club où les anciens sont mis en avant et respectés. A Paris, on en est pas là. »