En manque d’attaquants d’envergure l’an passé, le LOSC a frappé fort en rapatriant dans le Nord Loïc Rémy. L’international tricolore (30 sélections – 7 buts) de 31 ans vient donc apporter son expérience et son vécu auprès de cette jeune équipe du LOSC comme il a expliqué lors de sa présentation à la presse. « Je vais avoir un rôle moteur dans cette équipe. C’est un challenge intéressant. Au vu de la qualité de l’effectif, je ne regrette mon choix pour rien au monde. Je tiens à apporter mon expérience ici où il y a de nombreux jeunes, c’est un groupe dynamique. Avoir quelques anciens, ça peut toujours aider. J’espère que nous aurons une bonne saison. »

Après une saison plus que compliquée, Lille aura plus que jamais besoin du vécu de son nouveau numéro 9. Et ça, l’ancien joueur de Chelsea et de l’OM en a bien conscience même s’il avoue ne pas en avoir discuté en profondeur avec Christophe Galtier. Le natif de Lyon s’est pour le moment contenté de sonder les joueurs pour savoir ce qui a cloché la saison passée. « On en a pas discuté naturellement avec le coach de mon rôle. J’ai plus pris les informations pour savoir ce qu’il n’allait pas l’année dernière en parlant avec les joueurs. On a une période de préparation pour régler les petits détails. On ne peut pas sortir d’une saison comme ça sans séquelles. Surtout comprendre et se parler. Les jeunes sont réceptifs, et c’est un bon point. J’espère qu’il y aura des individualités parce que c’est important dans un groupe, mais l’important sera le collectif. » Après une triste 17e place en L1 la saison dernière, le LOSC aura plus que jamais besoin de cela.