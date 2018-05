Cette saison, le FC Lorient a terminé à la septième place de Ligue 2. Les Merlus ne disputeront donc pas les barrages d’accession pour la Ligue 1. Une véritable déception au vu de l’effectif mis à disposition de Mickaël Landreau. Dans une longue interview accordée au Télégramme, l’entraîneur du club breton a dévoilé ses plans pour le mercato, dans l’optique de préparer la saison prochaine.

« Les objectifs seront la stabilité, d’avoir vite un groupe de travail avec moins de mouvements, avec maximum deux ou trois recrutements. Certainement plus de départs que d’arrivées. L’idéal pour bien travailler, ce serait 20 joueurs et quatre gardiens. On sera peut-être moins nombreux, mais collectivement et en parlant d’âme, ça sera peut-être plus intéressant. Aucun départ n’est inéluctable. Même Mattéo Guendouzi, il lui reste un an de contrat... On fera le point aussi avec les joueurs prêtés », a-t-il déclaré.