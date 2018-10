Officiellement retraité depuis avril 2017, après une dernière pige au FC Nantes, Lorik Cana pense maintenant à sa reconversion. Dans une interview accordée au quotidien La Provence, l’ancien international albanais (92 sélections, 1 but) en a dévoilé un peu plus sur ses projets, toujours dans le monde du football, sans pour autant donner toutes les précisions.

« Je vais entamer une carrière de dirigeant dans un club, pour me faire une expérience pendant quelques années. (...) C’est un club qui ne fait pas partie des cinq grands championnats européens, mais ce sera un super endroit pour se faire une expérience. Il faut voir si ça me plaît, si je me sens bien dans ce rôle et si je peux envisager par la suite de passer dans un club plus gros. Je vise plutôt la direction sportive, ou plus largement la direction générale », a-t-il confié. Passé par le PSG (2002-2005) et l’Olympique de Marseille (2005-2009), il n’oublie pas le club phocéen pour son avenir. « Et pourquoi ne pas revenir dans le futur dans un rôle de dirigeant à l’OM ? Ça me plairait beaucoup. » À bon entendeur...