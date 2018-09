Loris Karius (25 ans) n’est pas rancunier. Victime d’une commotion cérébrale suite à un coup asséné par Sergio Ramos lors de la finale de la dernière Ligue des Champions entre Liverpool, son ancien club, et le Real Madrid (3-1), le gardien allemand n’en veut pas à l’Espagnol, comme il l’a expliqué dans les colonnes de Bild ce dimanche. « Je ne sais pas si c’était intentionnel. Personnellement, cela ne m’importe pas au final. Une seule personne peut le savoir : Sergio Ramos. Je suis tombé au sol en me disant : "Que se passe-t-il ?" Les cinq arbitres n’ont pas réagi. J’avais de l’adrénaline dans le sang et je pensais juste à jouer. (...) Il a été médicalement prouvé que j’avais une commotion cérébrale et que ma vision spatiale était limitée. Ramos s’est-il excusé ? Non. Je ne pense pas qu’il ait mon numéro. C’est un joueur dur mais je n’ai rien contre lui personnellement », a-t-il confié.

Aujourd’hui à Besiktas, où il a été prêté pour deux saisons, le portier n’affiche aucune rancune envers Jürgen Klopp, son manager chez les Reds. « Jürgen Klopp m’a tout d’abord appelé plusieurs fois pendant mes vacances. Tout est super entre nous, il ne m’a jamais blâmé. La pression est devenue si forte à un moment donné dans les médias et auprès du public que Liverpool a dû réagir. Ce n’était pas bon pour moi, mais c’est ce qui se passe dans le football. Suis-je en colère contre lui ? Pas du tout Je n’ai aucun problème avec Jürgen Klopp. Nous avons de bonnes relations, il m’a amené de Mayence. J’aurais pu rester à Liverpool et jouer à quelques matches. Mais je voulais être numéro un et jouer régulièrement. Personne ne m’a dit de partir, ce n’était pas une évasion de Liverpool. J’ai de bonnes relations avec toutes les personnes là-bas », a-t-il expliqué. Beau joueur.