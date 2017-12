Dans une longue interview à La Voix du Nord, Ibrahim Amadou a évoqué son avenir au LOSC. Le milieu de terrain camerounais formé à Nancy et aujourd’hui âgé de 24 ans n’a pas fermé la porte à un départ prochain et révèle même sa destination favorite :

« J’ai discuté avec les dirigeants. Je suis bien à Lille mais dans un futur proche, mon souhait est d’aller à l’étranger. Il y a des championnats comme l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Espagne qui m’attirent. C’est dans un petit coin de ma tête. J’ai déjà eu des opportunités de partir (Schalke 04) et je ne l’ai pas fait. Car je voulais emmagasiner de l’expérience en L1 et ne pas partir en tant qu’inconnu. » De quoi relancer l’avenir d’un joueur sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2020 et qui dispose d’une belle cote sur le marché des transferts...