Large vainqueur de Strasbourg la semaine passée, dauphin du Paris Saint-Germain avec une seule défaite au compteur en six journées, l’AS Monaco se déplace vendredi soir (20h45) au Stade Pierre-Mauroy pour y affronter une équipe de Lille qui n’a plus gagné la moindre rencontre depuis la 1ère journée et une victoire face à Nantes (3-0).

Pour cette rencontre programmée en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, Leonardo Jardim a convoqué un groupe de 20 joueurs. Le technicien lusitanien peut compter sur Thomas Lemar, guéri de sa blessure à la cuisse. Il sera par contre privé de Keita Baldé, touché aux adducteurs et de Djibril Sidibé, suspendu.

Le groupe de Monaco :

Diego Benaglio, Seydou Sy, Alvaro Fernandez- Kamil Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Touré - Boschilia, Fabinho, Lemar, Moutinho, Lopes, Tielemans, Traoré - Carrillo, Diakhaby, Falcao, Ghezzal, Jovetic