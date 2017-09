La Ligue 1 reprend ses droits ce soir, avec en ouverture de la 7e journée, un choc des opposés. Large vainqueur de Strasbourg le week-end dernier, avec une seule défaite au compteur en six journées, l’AS Monaco se déplace en dauphin du PSG au Stade Pierre-Mauroy pour y affronter une équipe de Lille qui n’a plus gagné la moindre rencontre depuis la 1ère journée et une victoire face à Nantes (3-0), et pointe à une inquiétante 17e place.

Dans un contexte de crise, le LOSC de Marcelo Bielsa pourra compter sur le retour de suspension de Thiago Maia. Kévin Malcuit est lui blessé et forfait. De son côté, Leonardo Jardim peut compter sur Thomas Lemar, guéri de sa blessure à la cuisse. Il sera par contre privé de Danijel Subasic, toujours blessé, Keita Baldé, touché aux adducteurs et de Djibril Sidibé, suspendu.

Les compositions d’équipes

Lille : Maignan - Ié, Amadou, Alonso - Bissouma, Maia, Kouamé - El Ghazi, Benzia, Araujo - Pépé

Monaco : Benaglio - Touré, Glik, Jemerson, Jorge - Ghezzal, Fabinho, Moutinho, Rony Lopes - Falcao, Jovetic

Retrouvez l’intégralité de la rencontre en suivant notre live commenté.

Retrouvez également le résumé de la rencontre, à la fin du match, sur Foot Mercato.