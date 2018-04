La DNCG a communiqué ce vendredi les résultats financiers de tous les clubs de Ligue 1 sur la saison 2016/2017. Et le LOSC fait figure de mauvais élève avec un résultat net estimé à plus de 40 millions d’euros de déficit. Seul l’OM présente un bilan encore plus négatif avec un déficit estimé à plus de 42 millions d’euros. Interrogé par RMC, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler a annoncé que le club nordiste devra rendre des comptes rapidement à l’instance.

« Le LOSC sait très bien ce qu’on attend de lui. On s’est donné rendez-vous fin mai, on discutera à ce moment-là, » a commenté Mickeler. De manière générale, la DNCG attend de la part des actionnaires des investissements en fonds propres. Le président lillois Gérard Lopez sait ce qui lui reste à faire pour convaincre la DNCG...