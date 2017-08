Après le succès de Lille à domicile face à Nantes (3-0), pour le compte de la première journée de Ligue 1, l’entraîneur des Dogues Marcelo Bielsa a donné son avis sur la prestation de sa formation pour ce premier match officiel de la saison. L’Argentin a apprécié le contenu et espère continuer ainsi.

« On a joué avec beaucoup de dynamisme, le rythme de jeu a été très élevé, on a commis très peu d’erreurs et la performance de notre gardien a été fondamentale. On a mérité de l’emporter et je pense que le résultat est juste. On verra par la suite si on pourra maintenir le même rythme et la même qualité de jeu. Mais le match aurait pu se compliquer sans deux interventions déterminantes de notre gardien. Donc, il va falloir faire un gros travail d’analyse pour voir ce que l’on peut améliorer », a-t-il déclaré en conférence de presse.