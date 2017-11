Cette saison, le LOSC, c’est l’ascenseur émotionnel. Une première journée remportée 3-0 contre Nantes, s’en suit une débâcle, Bielsa sur la sellette... Puis deux victoires de suite à Metz et contre Saint-Étienne, en marquant trois buts à chaque fois et une nouvelle rechute, lundi, en match en retard à Amiens (3-0). Ce mercredi, L’Equipe explique que les joueurs n’adhèrent pas tous aux méthodes d’entraînement de Marcelo Bielsa. En cause, une vidéo.

Les joueurs ont été contraints de visionner l’intégralité de l’entraînement de la veille au Domaine de Luchin. Le coach argentin, qui les avait trouvé particulièrement mauvais ce jour-là, a jugé bon de prendre le temps de les mettre face à leurs imperfections. Ce à quoi certains joueurs ont peu goûté.