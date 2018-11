Invité dans Breaking Foot sur RMC Sport jeudi soir, le conseiller sportif de Gérard Lopez au LOSC, Luis Campos a évoqué le cas Thiago Mendes. Après une première saison compliquée dans le Nord, le milieu brésilien s’impose comme un élément important du onze façonné par Christophe Galtier. Interrogé sur un intérêt du PSG, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco a répondu avec franchise sur le sujet.

« Si c’est vrai ils ont bon goût parce que c’est un joueur exceptionnel. Non nous n’avons pas été contactés. Les vraies décisions vont arriver fin décembre et pas en ce moment, » a confié Campos. Avant de renchérir sur une potentielle vente de Mendes cet hiver. « Pour 30 millions d’euros on peut parler mais je veux dire aussi que j’ai entendu des infos comme quoi il y a d’autres clubs qui étaient intéressés, » a ainsi révélé le dirigeant des Dogues. Le Paris Saint-Germain est prévenu...