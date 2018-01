Encore en tête à la 85e minute face à Rennes, le LOSC s’est malgré tout incliné (2-1). Une défaite durant laquelle Mike Maignan s’est illustré contre sa volonté. Le gardien est complètement sorti de son match à la fin de la rencontre et a encaissé deux buts en quatre minutes. Sur la première réalisation, il ne parvient pas à dévier la frappe de Léa-Siliki alors qu’il était sur sa trajectoire. Pour le second but, Maignan ne parvient pas à capter les tentatives de Bourigeaud et Léa-Siliki ce qui permet à André de donner la victoire à Rennes.

Pour le jeune gardien de 22 ans, cette prestation décevante intervient alors qu’il avait réalisé un bon début de saison. D’ailleurs, son entraîneur Christophe Galtier a tenu à le rappeler comme le rapporte L’Equipe : « Mike Maignan a été irréprochable sur les deux premiers matches au Mans (4-2, 32es de finale de Coupe de France) et à Caen (1-1). Là, il a passé une soirée plus difficile. » A lui désormais de se ressaisir face à Troyes ce samedi.