Après une saison dernière très compliquée, le LOSC réalise un début d’exercice 2018/2019 tonitruant, avec une deuxième place en Ligue 1, après la victoire glanée contre l’Olympique de Marseille (3-0). Un renouveau dont Christophe Galtier, le coach lillois, en est le grand artisan, lui qui est arrivé chez les Dogues en décembre 2017 pour remplacer Marcelo Bielsa.

Interrogé par Le Parisien, l’ancien président de Lille, Michel Seydoux, estime, lui aussi, que l’ex-coach de l’ASSE a une grande part de responsabilité. « Il est arrivé au milieu d’un incendie avec un club qui, sans jeu de mots, avait perdu le Nord. Avant de sortir les médicaments, il a dû établir un diagnostic et analyser ce qui n’allait pas. Il a fini par écarter les problèmes et s’entourer des vraies compétences. C’était du travail invisible. Après une tempête, si le bateau n’est pas abîmé, on repart plus fort. Galtier est aujourd’hui plus fort après ce qu’il a traversé. Et cette force se transmet aux joueurs. » Avec Galtier, Seydoux voit également le LOSC finir sur le podium en fin de saison.