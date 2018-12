Zeki Celik est l’une des très bonnes surprises du début de saison du LOSC. Arrivé d’İstanbulspor, le latéral droit s’est rapidement imposé dans son couloir, à l’époque dépourvue de concurrence puisque Kevin Malcuit a quitté le club pour rejoindre Naples durant le mercato. Avec un Jérémy Pied blessé en début de saison, Celik a pris sa chance et ne semble pas prêt de la laisser passer. En conférence de presse, Christophe Galtier a loué les qualités de son latéral droit.

« Quand il est arrivé de deuxième division turque, il n’était pas connu chez nous mais Luis Campos le suivait depuis longtemps. Il est arrivé sans pression, on voulait couvrir le poste qui était occupé par Malcuit à l’époque, et Zeki devait arriver dans un second temps et prendre le temps de s’adapter. Le départ de Kevin a précipité les choses et il en a profité. Il est professionnel, ne parle pas trop mais il a beaucoup d’ambitions. Il s’est adapté à l’exigence de la Ligue 1 sur le plan athlétique », a ainsi déclaré l’entraîneur du LOSC.