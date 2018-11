Présent en conférence de presse avant le déplacement du LOSC à Nice (dimanche, 17 heures), Christophe Galtier a évoqué son avenir. En fin de contrat avec les Dogues à l’issue de la saison, l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne ne semble pas obnubilé par sa situation personnelle.

« J’échange très souvent avec mon président et Luis Campos. Nous n’avons entamé aucune discussion pour une éventuelle prolongation. On est, et je suis, avant tout dans la préparation des matchs d’ici la trêve », a ainsi expliqué Galtier. Les supporters nordistes devront donc encore patienter pour connaître l’avenir de leur entraîneur...