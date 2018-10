Avant-hier soir, sans être flamboyant, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2 à 0 face à l’OM à l’Orange Vélodrome. Prochain adversaire des pensionnaires du Parc des Princes en Ligue 1 (vendredi 20h45), le LOSC sait donc à quoi s’attendre. Les Dogues, qui jouent aujourd’hui en Coupe de la Ligue face à Strasbourg, espèrent avoir le temps de récupérer avant ce choc. En conférence de presse, Christophe Galtier, qui a avoué qu’il fera tourner son effectif, ne veut pas se cacher derrière le fait que son équipe jouera en milieu de semaine avant de défier un PSG invaincu.

« Que Paris reçoive ou se déplace, c’est la même chose. C’est 11 victoires. Mais ils ont eu auparavant un match à haute intensité contre Naples, les joueurs ont été sollicités en sélection. Ils auront un match important la semaine d’après. Ils sont armés pour jouer sur toutes les compétitions. J’ai regardé le match contre Naples et celui contre l’OM. Les enseignements, on les a depuis un certain moment. Hier, c’était particulier. Il manquait beaucoup de talents sur le terrain et ils ont gagné. Ça montre toute la qualité de cette équipe. Ce n’est pas handicapant (pour la L1), c’est la réalité du championnat. Ça va être dur pour tout le monde contre Paris, avec un match en milieu de semaine ou pas ! »