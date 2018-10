Après sa victoire contre l’Olympique de Marseille dimanche dernier (3-0), le LOSC a enchaîné samedi en dominant l’AS Saint-Etienne (3-1) au stade Pierre-Mauroy. Auteurs de cinq victoires lors de leurs cinq matches à domicile cette saison, les Dogues semblent intouchables chez eux.

Deuxièmes du championnat de France, les joueurs de Christophe Galtier sont sur un nuage. Mais le technicien français ne veut pas s’enflammer, et a ironisé de la situation après la rencontre : « c’est inattendu d’avoir 19 points en 9 matchs. L’appétit vient en mangeant. L’équipe est jeune et quand on est jeune, on a beaucoup d’appétit. Attention à ne pas devenir obèse et rester fit. » Prochain rendez-vous pour le LOSC le 20 octobre à Dijon.