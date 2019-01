Ce jeudi, Fodé Ballo-Touré a été autorisé à aller passer sa visite médicale afin de s’engager avec l’AS Monaco. Ce qu’a reconnu Christophe Galtier, de passage en conférence de presse en début d’après-midi. L’entraîneur des Dogues en a profité pour dévoiler ses attentes concernant ce mercato d’hiver 2019.

« Non, je reste sur cette même position. Si l’effectif devait rester en l’état, mise a part la situation du latéral gauche je serais très heureux. Je n’ai fait aucune demande pour remplacer untel par untel ou chercher a améliorer l’équipe Je prends du plaisir avec ce groupe, beaucoup de joueurs sont heureux, d’autres un peu moins car ils jouent moins, mais j’aime la façon dont le groupe vit. J’aime être tous les jours avec ce groupe. On cherche toujours à avoir mieux, mais j’ai un effectif bien équilibré avec des cadres expérimentés et des jeunes avec de la folie. Ça me plait de voir les joueurs grandir semaine après semaine, parfois match après match. C’est le travail de tout un staff. L’exemple c’est Fodé qui était an dernier dans une situation difficile, contesté. On a beaucoup travaillé avec ce joueur pour lui donner de la confiance. Il va avoir la possibilité de s’exprimer dans un club de profil Ligue des Champions, car Monaco a ce profil-là. C’est une belle évolution pour lui et une récompense pour ceux qui travaillent au quotidien ».