Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a subi une terrible humiliation sur sa pelouse contre Manchester United. Malgré la victoire au match aller à Old Trafford (0-2), les hommes de Thomas Tuchel ont totalement craqué et se sont inclinés avec un but sur penalty en fin de match de Marcus Rashford (1-3). Une élimination évoquée par Christophe Galtier, déçu de voir les Parisiens éliminés.

« C’est dommage pour le football français, mais ça reste la Ligue des Champions. Tout le monde les voyait aller loin mais les 5 derniers vainqueurs sont le Real Madrid et le Barça. Il y a peu de surprises. Manchester United a eu beaucoup de réussite mais a appliqué un plan de jeu. Ils y ont cru jusqu’au bout, peut-être parce que Ole Gunnar Solskjaer a déjà joué et gagné des finales. Sur ces matches décisifs, il a su les sublimer. Pour reprendre ce que disait Thomas Tuchel en conférence de presse, c’est une défaite illogique. Ils sont peut-être victimes des nouvelles règles de l’arbitrage. Un tir non cadré qui devient un penalty qui vous élimine. C’est difficile d’expliquer l’inexplicable, mais il y a des explications », a ainsi déclaré Christophe Galtier.