Cet été, le LOSC a profité des problèmes du Sporting CP pour lui arracher à moindre frais l’une de ses pépites, Rafael Leão. Après avoir attendu plusieurs semaines pour voir son contrat officialisé, l’attaquant portugais de 19 ans est opérationnel et pourrait faire ses grands débuts avec le club nordiste face à l’OM.

Interrogé en conférence de presse à son sujet, Christophe Galtier s’est montré dithyrambique envers son jeune attaquant et a fait les présentations. « Rafael Leão est opérationnel pour Marseille. Physiquement, c’est un athlète. Il a de la vitesse et de la présence dans la surface. C’est un joueur à fort potentiel, avec une marge de progression importante. Il est très jeune, on doit être vigilant pour le protéger. » L’international espoir portugais, qui a marqué 6 buts en 11 matches avec la reserve du Sporting l’an passé, devrait apprécier.