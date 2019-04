« Le jeu Fifa a décidé qu’un but marqué via un tir en dehors de la surface de réparation valait deux points (deux buts, ndlr). (...) Pourquoi pas demain sur de vrais terrains, un tir des trente mètres qui fait but, ça ne rapporterait pas deux points plutôt qu’un ? » La sortie de Jacques-Henri Eyraud, hier, à l’occasion du premier sommet des start-up d’Aix-Marseille a beaucoup fait parler, notamment sur Twitter.

Des propos qui sont forcément arrivés jusqu’aux oreilles de Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, qui s’est amusé de la sortie du président de l’OM : « Si nous sommes l’équipe qui concède le moins de buts de l’extérieur de la surface ? C’est pour anticiper les futures règles évoquées par Jacques-Henri Eyraud des buts qui comptent double dans FIFA lorsqu’ils sont marqués de l’extérieur de la surface » a déclaré sourire aux lèvres le technicien des Dogues en conférence de presse.