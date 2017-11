Hier soir, le LOSC a décidé de suspendre momentanément de ses fonctions d’entraîneur Marcelo Bielsa. Cette décision fait suite à une réunion qui s’est tenue entre les dirigeants des Dogues à Londres.

D’après RMC Sport, Marc Ingla, Luis Campos et Gérard Lopez auraient même eu un clash pour savoir si Bielsa devait rester, ou non. Gérard Lopez préférant maintenir sa confiance en El Loco, Campos et Ingla expliquant que continuer n’était plus possible.