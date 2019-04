À six matches du terme du championnat, le LOSC se bagarre toujours pour conserver sa 2e place synonyme de Ligue des Champions. Les Dogues sont bien partis puisqu’ils possèdent huit points d’avance leur son plus proche poursuivant, l’OL. Néanmoins, ils ont appris une mauvaise nouvelle. Xeka a d’ores et déjà mis fin à sa saison.

Le milieu portugais s’est blessé d’après Christophe Galtier. « Adama Soumaoro et Xeka sont victimes d’une lésion musculaire. On espère récupérer Adama avant la fin de championnat. Quant à Xeka, sa saison est terminée. Pour le remplacer, j’ai deux options : Thiago Maia et Soumaré. Je n’ai pas encore pris de décision » a expliqué le coach lillois en conférence de presse ce vendredi.