Qualifié pour la finale de Ligue Europa malgré sa défaite 2-1 à Salzbourg après prolongations, l’Olympique de Marseille disputera la cinquième finale européenne de son histoire. Le club phocéen permet également à la France de retrouver des couleurs pour l’indice UEFA, ce qui n’aura échappé à personne. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du LOSC Christophe Galtier a adressé ses félicitations à l’OM pour sa qualification.

« Je voudrais tout d’abord féliciter Rudi Garcia et l’OM. C’est un clin d’œil. Cela n’a rien à voir avec mes origines. Pour le foot français, c’est une très bonne chose que Marseille atteigne une finale. J’ose espérer que tous les acteurs du foot français seront derrière l’OM pour cette finale-là, comme je le suis. J’espère aussi que les supporters de l’OM se déplaceront à Lyon animés d’un bon esprit, pour assister à une fête et non pas pour participer à une bataille dans la vallée du Rhône, » a ainsi commenté le technicien des Dogues.