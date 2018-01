Qui dit nouvel entraîneur dit changement dans les grandes largeurs. Actuellement en stage de préparation du côté du centre sportif de San Pedro Del Pinatar, le LOSC, désormais emmené par Christophe Galtier, se prépare à une deuxième moitié de saison périlleuse. Acculé à une triste 18ème place en Ligue 1, l’ancien entraîneur stéphanois sera à la charge d’une mission sauvetage bien mal embarquée.

Pour y parvenir, Christophe Galtier devra remobiliser ses troupes. Ce dernier a déjà commencé à le faire lors de la troisième séance d’entraînement du club nordiste dans le domaine espagnol, comme le rapporte La Voix du Nord. « De l’intensité, du rythme, les gars », s’écrie-t-il. Mais au-delà d’observer la motivation des joueurs du LOSC, cet entraînement aura également été l’occasion d’apercevoir un nouveau schéma tactique mis en place par Galtier ; le 4-4-2. « Je cherche à travailler là-dessus effectivement depuis que l’on a repris. Deux lignes de quatre c’est très rassurant et simple à comprendre à partir du moment où tu as l’envie ainsi que la motivation dans la récupération et l’utilisation du ballon. Il faut aussi que je trouve une association avec Ponce, notre seul attaquant de pointe de formation », a précisé Galtier. « De toute façon, il va falloir que l’on s’améliore sur un plan défensif comme offensif pour se sortir de notre situation. » Premier élément de réponse ce dimanche, lors du 32ème de finale de Coupe de France face au Mans ?